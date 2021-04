La crise sanitaire accentue le mal-être des adolescents

Ce lundi est jour de rentrée scolaire, mais les collégiens et lycéens eux, devront encore suivre les cours en distanciel, à domicile, durant une semaine. Des situations de plus en plus difficiles à vivre pour les enfants et les parents. C'est ce que constate Adoenia, la Maison des Adolescents du Pays Basque. La structure, qui dépend du centre hospitalier de la côte basque, est un lieu d'écoute, de conseils et d'accompagnement des jeunes et de leur famille. Alors qu'elle accueille chaque année 300 nouveaux ados, elle a vu ses consultations exploser ces derniers mois : trois fois plus de consultations, notamment, en février et mars dernier.

"C'est un public à risque parce qu'ils sont en pleine construction identitaire" explique Cédric Sampéré, responsable d'Adoenia. "Ils ont besoin de lien social et avec le confinement, tout ça s'est un peu étiolé et ils se retrouvent en grande difficulté, parfois isolés. Ça peut être avec des angoisses, des phobies, de la tristesse, de l'isolement, de l'agressivité, des difficultés de se projeter aussi dans l'avenir. Avec le confinement, on a aussi eu beaucoup de conflits intrafamiliaux qui ont généré beaucoup de tensions. Et le manque d'activité, de lien social à l'extérieur génère pas mal de montée d'angoisse".

"Ce qui est difficile aussi, c'est que les parents sont aussi dans une insécurité. Aujourd'hui, avec le confinement, c'est vrai que ce n'est pas évident pour eux d'arriver à apercevoir ces signes là. Mais dès qu'on voit qu'il y a de l'isolement, de l'agressivité, de la tristesse, il faut consulter assez rapidement et essayer de trouver des solutions et d'en parler aussi avec les jeunes."

Réécoutez l'interview de Cédric Sampéré, il était l'invité de France Bleu Pays basque ce lundi matin :

Pour connaître les permanences assurées par la maison Adoenia sur l'ensemble du Pays basque, rendez-vous sur son site internet.