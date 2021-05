La crise sanitaire joue à nouveau les trouble-fêtes pour les mariages

Comme l’année dernière, la crise sanitaire qui s’éternise provoque des annulations de mariages. Les couples les plus malchanceux sont contraints de repousser pour la deuxième année consécutive leur union, comme Laure et Kevin, un couple de Chemilly-sur-Yonne.

Laure et Kevin, un couple de Chemilly-sur-Yonne, reportent leur mariage pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire

Laure et Kevin, un jeune couple de Chemilly-sur-Yonne, presque la trentaine, devaient se marier en juin 2020. La crise sanitaire les a poussés à reporter d’un an leur projet. Mais en 2021, le Covid-19 n’a toujours pas disparu et les conditions sanitaires actuelles les ont à nouveau incités à revoir leur calendrier. Ils s'uniront finalement en juin 2022.

« Je n'avais pas envie qu'on se retrouve avec des masques, obligé de se désinfecter les mains », explique Laure, une aide-soignante de 28 ans, « j'ai envie que ce soit naturel, qu'on puisse se prendre dans les bras. J'ai envie de pouvoir profiter de ce moment-là. »

Le faire-part de leur mariage en 2020, est devenu un objet familial collector. © Radio France - Thierry Boulant

Plus de salle des fêtes à cause des élections

Les circonstances les avaient de toute façon privé de leur salle de réception. Les festivités devaient se dérouler le 12 juin à Ancy-le-Franc. Mais la commune leur a fait savoir que la salle des fêtes serait réquisitionnée pour les besoins des premiers tours des élections départementales et régionales, déplacés au début de l'été à cause du Covid.

Ce report, deux années de suite, laisse quand même un goût amère à Laure. "Malheureusement, les grands-parents ne sont pas éternels" regrette t-elle, "mon grand-père est mort au mois d'octobre. Il aurait du vivre ce beau moment avec nous, l'année dernière".

Pas d'argent de perdu

Par chance, beaucoup de leurs prestataires sont des proches avec qui ils se sont arrangés. Il n'y a pas eu de perte d'argent. Le photographe qu'ils ont engagé, Claude Blot installé à Tonnerre, a accepté pour la deuxième année consécutive de modifier son agenda.

Claude Blot, photographe à Tonnerre, reste optimiste et actif malgré les reports de mariage à l'année prochaine qu'il commence à enregistrer. © Radio France - Thierry Boulant

Les prestataires s'adaptent

Ce type d'annulation fait quand même mal, après une année 2020 déjà difficile. "J'ai de plus en plus d'appels de gens qui reportent pour l'année prochaine ou encore plus tard , quand ça ira mieux", raconte le photographe, qui assure qu'il reste optimiste. Pour maintenir une activité dans ce contexte, il fait feu de tout bois : "j'ai quelques demandes de shooting, je fais des reportages pour les vignerons du coin, des photos de naissance aussi , bien que ça ne soit pas ma spécialité", énumère Claude Blot, "Je me suis adapté. Tout ce qui peut se prendre en photo, je suis preneur !"

Un mariage encore plus beau ?

Le photographe tonnerrois a d'ailleurs réalisé pour Laure et Kevin une photo souriante pour annoncer en dédramatisant le nouveau report de leur mariage. Après avoir tant attendu, notre jeune couple espère que l’année prochaine sera la bonne. Ils ont la certitude en tout cas, qu’après tout ça, la fête sera exceptionnelle : "il y aura encore plus ce sentiment de se retrouver tous ensemble", espère Kevin. "Ce mariage sera peut-être encore plus beau que ce qu'on pensait" conclut-il.