La crise sanitaire plonge de plus en plus de Mayennais dans la précarité, à la campagne en particulier

La crise sanitaire plonge de plus en plus de familles ou de personnes seules dans la précarité. Le Secours Populaire de la Mayenne l'a observé. Et nos campagnes ne sont pas épargnées par ce triste phénomène.

Selon les associations caritatives, 1 million de personnes supplémentaires, en France, l'an dernier, ont été fragilisées par la crise sanitaire doublée d'une crise économique. Pour la première fois, des salariés ont eu recours à l'aide alimentaire.

Pendant le second confinement à l'automne, près de 2.000 repas ont été distribués chaque semaine dans l'agglomération lavalloise. 12% de bénéficiaires en plus, des visages jamais vues auparavant. Le milieu urbain frappé de plein fouet, les zones rurales également comme dans le secteur de Landivy, Fougerolles-du-Plessis, Saint-Mars-sur-la-Futaie qui était passé sous les radars jusqu'à présent.

Trois communes, une vingtaine de familles et de personnes seules qui ont du mal à se nourrir, s'habiller, se meubler. Jean-Marie, bénévole au Secours Populaire, y va tous les quinze jours : "pour nous, c'était une zone blanche, personne n'y allait. Un travailleur social nous a alerté. Il y a de nouvelles inscriptions à chaque passage. On y va avec un véhicule non-siglé car certaines personnes ont peur d'être stigmatisé si on apprend qu'elles font appel à nous". Deux autres communes du Nord-Mayenne rencontrent également des soucis identiques de précarisation. L'association pourrait donc intervenir prochainement à Gorron et à Ambrières-les-Vallées.

Par ailleurs, le Secours Populaire a un autre projet pour les mois à venir : réduire la fracture numérique. Des familles modestes n'ont pas accès à Internet, ça coûte trop cher. L'organisation caritative devrait donc leur prêter des ordinateurs portables.