La croisière de ce couple de Lorrains vire au cauchemar

C'était le voyage "de rêve", selon Valérie. Ce genre de vacances économisées depuis deux ans, pour s'offrir un Nouvel An 2022 loin du Covid dans les Caraïbes. "On avait réussi à avoir l'une des 10 plus belles suites du bateau", confie son compagnon Fabrice. Le 30 décembre dernier, le couple embarque donc à bord d'une croisière Costa pour deux semaines. Sauf que l'épidémie a finalement décidé de monter à bord. Avant une escale, Valérie est testée positive, le couple doit donc être débarqué pour éviter le cluster. Mais "c'est là que les galères ont commencé".

Débarqués en urgence

A ce moment là, il est quasiment 23h, il fait nuit noire et un membre du staff vient frapper à leur porte. "Il était vêtu d'une combinaison et d'un masque de plongée", sourit Valérie. "Le plus comique, c'était dans l'ascenseur : il nous tournait le dos, la tête dans un coin, parce qu'il avait peur du Covid", ajoute Fabrice. Direction la sortie au pas de course juste avant le départ du bateau. "A peine descendus du pont, le navire repartait. C'est très traumatisant."

Le couple se retrouve donc au beau milieu de la République Dominicaine - "on ne sait pas où on va" - et voit un taxi sur le quai. "On a plus eu peur de mourir en voiture que de covid", ironise Fabrice. "Il faisait des marches arrières sur la route." Sans connaître leur destination, ils montent donc à bord : "on se repère aux panneaux et on voit que l'on prend la direction de Saint-Domingue, la capitale". Après 1h30 de route, ils arrivent donc dans un hôtel prévu pour héberger les passagers positifs au Covid.

Une semaine difficile d'isolement

C'est le coup d'envoi d'une semaine d'isolement, sans pouvoir sortir de l'hôtel. "On a passé la semaine en tee-shirt et short en se demandant si quelqu'un viendrait nous chercher." Les repas se commandent au téléphone, arrivent parfois froids, voire même seulement pour une personne. Pire encore selon Valérie, personne ne vient faire le ménage. "J'ai dû aller piquer un aspirateur à une femme de ménage parce que je n'en pouvais plus : on dormait là où on mangeait."

Les personnes hébergées à l'hôtel devaient laisser leur nourriture sur le pas de la porte, avant que quelqu'un ne vienne les débarrasser. - Fabrice Froment

Finalement, au bout de cette semaine, le couple parvient à obtenir deux tests négatifs. Direction donc l'aéroport pour rentrer en France, après une ultime péripétie et une difficulté pour valider les billets. "On regrette surtout le manque de communication de Costa pour nous. Qu'il faille suivre un protocole, on le comprend, mais on était dans l'inconnu tout le temps."

Fabrice et Valérie dans l'avion du retour. - Fabrice Froment

Ils demandent donc le remboursement de leurs frais une fois débarqués : le voyage en taxi, l'hôtel pendant une semaine et la moitié de la croisière non effectuée. Soit environ 4 000 euros d'avancés selon le couple alors qu'ils avaient souscrit une assurance covid auprès de leur agence de voyage. Du côté de Costa, on explique faire le maximum avec les autorités locales afin d'organiser les transits privés et l'hébergement des voyageurs débarqués à cause du Covid.