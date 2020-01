La Croix Rouge a inauguré son "unité locale" du pays d'Avignon

Avignon, France

Les locaux de la Croix Rouge étaient vieux, ils sont désormais plus fonctionnels. La vesti-boutique et l'épicerie sociale sont plus accueillantes. Mais la vraie nouveauté ce sont les 16 appartements qui ont été aménagés dans le même bâtiment. Des appartements relais dont la location est accordée sur dossier via des associations comme "le refuge". Ils sont destinés aux plus jeunes et aux plus anciens des précaires. Vous noterez aussi que ces locaux de la Croix Rouge sont toujours situés au 20 du boulevard henry Dunant. Henry Dunant qui est le fondateur de la Croix Rouge.

Les appartements relais de la Croix Rouge prêts à être investis. © Radio France - Jean-Pierre Burlet