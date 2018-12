Pour Noël, offrez une formation aux premiers secours grâce à la Croix-Rouge de l'Hérault

Montpellier, France

Finie la traditionnelle boîte de chocolat, place à la "Box qui sauve des vies" et au bouche à bouche. La Crois-Rouge de l'Hérault a créé un coffret à offrir pendant les fêtes pour former aux premiers gestes de secours. Clément Marragou, Président de la Croix-Rouge Hérault assure que le cadeau a du succès : « Les gens nous disent : ″ l’idée est géniale, cela fait des années que je veux que mes enfants y aillent″. » Le coffret a déjà séduit une cinquantaine de personnes. Une fois déballée, la box donne accès à l'heureux bénéficiaire à plus de 100 formations dispensées dans tout le département de l’Hérault.

« Faciliter l’accès aux formation premiers secours »

Plus qu’un simple cadeau, la box « permet de faciliter l’accès aux formations premiers secours », précise Clément Marragou. Sans le coffret, la procédure reste compliquée. « Il faut s’inscrire dans une association, qui vous rappelle une fois qu’il y a suffisamment de personne disponible », ajoute le Président de la Croix-Rouge Hérault.

D’une durée de huit heures, la formation aborde l’ensemble des gestes de premières nécessités : « comment gérer une situation de crise, qui alerter, que faire face à quelqu’un qui s’étouffe, qui saigne, qui est inconscient, quelqu’un en arrêt cardiaque ou qui fait un malaise… », énumère Clément Marragou. Une formation demandée dans de nombreuses institutions.

Sensibiliser la population

En France, sur dix situations d’urgences que vous allez vivre, neuf concernent la vie d’un proche, un ami, un frère, un parent...

« En France, sur dix situations d’urgences que vous allez vivre, neuf concernent la vie d’un proche, un ami, un frère, un parent », déclare Clément Marragou. Pourtant, seulement 30% des Français sont formés aux gestes de Préventions et Secours Civique niveau (PSC 1). Et les concernés le font souvent par obligation professionnelle. Avec la « Box qui sauve des vies », la Croix-Rouge Hérault espère donc convaincre de nouvelles personnes. « Il faut aller chercher ceux qui ne viennent pas habituellement, il y a des gens qu’on n’arrive pas à toucher », précise Clément Marragou.

