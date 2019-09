La Croix Rouge d'Indre-et-Loire cherche des bénévoles

La Croix Rouge d'Indre-et-Loire lance une campagne de recrutement pour la rentrée. Elle recherche des secouristes pour venir garnir ses effectifs. La Croix Rouge est de plus en plus sollicitée par les associations et les collectivités mais n'arrivent plus à répondre aux demandes.