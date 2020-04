La Croix-Rouge de la Drôme cherche des fruits et légumes pour ses paniers étudiants

Chaque semaine, la Croix-Rouge distribue des denrées alimentaires aux étudiants. Ils étaient 120 encore, ce mercredi, à en bénéficier. Mais l'association manque de fruits et légumes et en appelle aux producteurs.

Jusque là, la Croix-Rouge de la Drôme distribuait toutes les semaines des paniers étudiants, à 5 euros pour une semaine de nourriture. Mais devant la forte augmentation de la précarité étudiante, en raison du confinement, l'association assure désormais ces distributions gratuitement, aux jeunes, envoyés par le CROUS.

Les bénévoles du CROUS et de la Croix-Rouge ont distribué 120 paniers aux étudiants, ce mercredi. - Croix-Rouge

Chaque mercredi, elle distribue ces denrées alimentaires devant son local, boulevard d'Alsace à Valence. 120 étudiants viennent retirer un panier, qui doit subvenir à leurs besoins. Il s'agit de jeunes confinés à Valence, éloignés de leur famille et qui n'ont plus de petit boulot, et donc plus de ressources, à cause du confinement.

Trop peu de fruits et légumes au menu

La Croix-Rouge arrive tant bien que mal à s'approvisionner en denrées "conditionnées", mais c'est plus difficile pour les produits frais, et pour les fruits et légumes surtout.

Un producteur a fait dons de salades. - Croix-Rouge

Ce mercredi, un producteur a amené des salades sur le lieu de la distribution, mais c'est insuffisant pour des repas diversifiés et équilibrés. La Croix-Rouge lance donc un appel aux petits producteurs qui voudraient offrir quelques denrées pour constituer ces paniers étudiants.

Les personnes intéressées peuvent contacter le vice-président de la Croix Rouge, Michel Faure au 06 80 40 04 92.