La Croix-Rouge de la Drôme lance un numéro d'écoute

La Croix-Rouge de la Drôme lance ce jeudi 24 décembre le projet Au bout du fil, une ligne d'écoute téléphonique ouverte de 17 heures à 19 heures tous les jours de la semaine. Pour la joindre, il faut composer le 0805 38 66 26.

La période des fêtes est toujours difficile à enjamber pour un certain nombre de personnes. Elles se retrouvent isolées, loin ou sans famille. Cette année 2020 est encore plus particulière avec la crise sanitaire et l'épidémie de Covid-19. "Ces personnes ne pourront pas se réunir pour la nuit de Noël lors de repas avec les associations, rappelle Françoise, une ancienne infirmière désormais bénévole à la Croix-Rouge. Ces gens-là seront peut-être heureux d'avoir un numéro auquel appeler, où une oreille attentive les écoutera. C'est deux heures de temps à partager avec des personnes que l'on voudrait sortir de l'isolement et faire retrouver le sourire pendant un petit moment."

Un service local

La Croix-Rouge de la Drôme n'est pas la première à proposer ce genre d'écoute téléphonique. Contrairement à d'autres associations, elle propose un service local, avec des bénévoles locaux pour écouter. "Les personnes qui vont nous appeler sont de Drôme, d'Ardèche, et nous, les bénévoles, nous sommes aussi de Drôme et d'Ardèche, explique Virginie, metteur en scène sans emploi depuis mars. Nous allons pouvoir les orienter vers des associations proches de chez eux, des assistantes sociales proches de chez eux. Ces personnes isolées ont besoin de personnes proches."

Les bénévoles seront cinq entre 17 et 19 heures pour répondre aux appels ce 24 décembre. Il est possible de laisser un message en dehors de ces heures pour pouvoir être rappelé à un autre moment. La Croix-Rouge veut d'ores et déjà étendre les horaires au début du mois de janvier. Elle lance aussi un appel aux bénévoles : plus ils seront nombreux, plus les plages horaires pourront être étendues.