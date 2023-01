La Croix Rouge de Pau lance un appel aux dons pour des couvertures

La Croix Rouge de Pau lance un appel aux dons pour avoir des couvertures. Dans son activité de maraude, commencée au mois de novembre et qui se poursuit sept jours sur sept jusqu'en mars, la Croix Rouge de Pau a besoin de distribuer un grand nombre de couvertures. Ses bénévoles rencontrent chaque soir entre 50 et 70 personnes en grande précarité.

"On distribue jusqu'à 800 couvertures par an," explique Jean-Marc Pontet, le Président de la Croix-Rouge de Pau. Avec le froid qui arrive - il a fait à peine 3°C dans les rues de Pau dans la nuit de mardi à mercredi - les demandes sont de plus en plus nombreuses et le stock de la Croix Rouge diminue. Il faut savoir que les couvertures doivent être régulièrement renouvelées explique encore Jean-Marc Pontet : "Quelqu'un qui dort dehors ne peut pas garder une couverture très longtemps parce qu'il peut pleuvoir et une couverture humide, c'est pire que tout. Nous sommes donc obligés de les renouveler régulièrement."

Couvertures ou sacs de couchage

La Croix Rouge précise que toutes les couvertures polaires ou en laine sont donc les bienvenues, les sacs de couchages avec fermeture éclair aussi mais pas les couettes qui ne tiennent pas assez chaud lorsqu'on dort dehors. Vous pouvez déposer vos couvertures, du lundi au vendredi de 9h à 17h à l'unité locale de la Croix Rouge, située au 55, Avenue du loup à Pau.