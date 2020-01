La Croix-Rouge de Sens lance un appel pour trouver des bénévoles

"Un manque crucial de bénévoles" : à Sens, la Croix-Rouge a besoin de bras supplémentaires pour la distribution alimentaire, la tenue de la boutique de vêtements et les maraudes. Dix personnes au moins seraient nécessaires, avec si possible le permis de conduire.

Sens, France

Si vous habitez à Sens ou dans les environs, cet appel pourrait vous intéresser. Vous avez décidé de vous engager pour aider les autres ? C'est peut-être une de vos bonnes résolutions ? Bonne nouvelle, la Croix-Rouge a besoin de vous !

L'unité locale de Sens recherche activement des bénévoles, une dizaine au moins, pour assurer ses différentes missions. La distribution alimentaire, les maraudes mais aussi la tenue de la boutique de vêtements, "Vestiboutique".

Le permis et la maîtrise de l'informatique

Profil recherché : des hommes ou des femmes, disponibles les lundi et mercredi. Il faut de préférence avoir le permis de conduire et savoir se servir d'un ordinateur. Autres qualités requises : être à l'aise à l'oral et à l'écrit et savoir faire des photos.