La Croix-Rouge de Vaucluse forme des détenus de la maison d'arrêt du Pontet

Le Pontet, France

C'est une initiative innovante et pleine de sens en ce mercredi 5 décembre, journée mondiale du bénévolat. La Croix-Rouge de Vaucluse, riche de ses 80 secouristes et de ses 250 bénévoles répartis sur l'ensemble du département, forme des détenus de la maison d'arrêt du Pontet. Les prisonniers -volontaires- sont formés à l'écoute, aux premiers secours et surtout, à la prévention contre le suicide de leurs co-détenus. L'objectif est simple : être en capacité de repérer le risque suicidaire imminent et de donner l'alerte si l'urgence de la situation s'en fait sentir.

Un diplôme remis aux détenus formés

"C'est pour nous un public comme les autres" explique Christophe Ponce le président de la délégation territoriale de la Croix Rouge de Vaucluse qui souligne l'importance des temps d'échange entre les détenus formés -qui reçoivent un diplôme de co-détenu de soutien- et les membres de la Croix Rouge. Il faudra attendre quelques mois pour pouvoir tirer un premier bilan de cette action originale en matière de prévention du suicide en milieu carcéral.

Christophe Ponce président de la délégation territoriale de Vaucluse de la Croix Rouge : "les co-détenus peuvent alerter si le risque est présent" Copier

Les secouristes de la Croix Rouge toujours prêts à intervenir en situation d'urgence ou pour des actions d'aides sociales © Radio France - Daniel Morin

Le préfet de Vaucluse est venu saluer l'engagement des secouristes et des bénévoles de la Croix Rouge : "un engagement essentiel au service de tous" © Radio France - Daniel Morin

