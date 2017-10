La Croix-Rouge inaugure son premier village intergénérationnel à Nantes

La Croix-Rouge inaugure ce samedi 30 septembre le village du Bois Bouchaud à Nantes. Une structure intergénérationnelle où vivent de jeunes mères avec leurs enfants, des personnes âgées et où sont accueillis chaque jour des petits Nantais au sein de la crèche.

Le village intergénérationnel du bois Bouchaud a ouvert ses portes début mai, après 3 ans 1/2 de travaux. C'est le tout premier que la Croix-Rogue ouvre en France. Ici, il y a 36 appartements pour les personnes âgées, des logements au sein d'un centre maternel pour accueillir 48 jeunes mères ainsi que 48 enfants et une crèche de 80 places.

Des espaces communs où se retrouvent les résidents

Chaque groupe de résidents vit dans un bâtiment qui lui est dédié mais tous se croisent régulièrement. D'abord dans les espaces partagés, "le grand parc, le hall d'accueil, des lieux d'activité mutualisés" décrit Catherine Bouget, la directrice de la structure. "Nous y faisons des temps communs, par exemple des ateliers autour du textile", entre des jeunes mamans et des seniors, où l'objectif est de remettre en état des vêtements.

Les résidents se retrouvent régulièrement dans les espaces partagés, comme ce groupe de retraités © Radio France - Fiona Moghaddam

Ils se retrouvent parfois autour d'un goûter, très apprécié par Muguette 90 ans. "Ça me rappelle le temps passé", dit-elle en riant. Des moments qui plaisent également à Lydia, qui vit dans ce village avec son fils. Elle n'a pas la chance d'avoir ses parents près d'elle, alors vivre à côté des plus âgés, c'est permettre à son fils d'avoir "ce côté 'grands-parents' qui peut lui manquer".

Si les jeunes mères sont envoyées ici par les services de protection à l'enfance, les plus âgés, eux, viennent de leur plein gré. Muguette s'est installée ici après la vente de l'immeuble HLM où elle vivait à Nantes. Cette grand-mère est bien entourée, parfois trop occupée. "J'étais tellement été habituée à être toute seule, à faire ce que je voulais, ça me bride un peu quand même", lâche-t-elle entourée d'autres résidents. Un choix de vie également pour Gérard. À 67 ans, il est l'un des plus jeunes retraités installé ici mais après une longue hospitalisation, il craignait de retourner vivre seul dans son appartement.

Il fallait que je me trouve un logement pour trouver du monde autour de moi - Gérard, l'un des résidents du village

L'un des appartements disponibles au village du bois Bouchaud © Radio France - Fiona Moghaddam

Pour vivre au sein du village, certaines conditions sont requises pour les retraités. Avoir plus de 60 ans et avoir une retraite limitée à 20 000 euros par an pour une personne seule, 26 000 euros pour un couple. Toutes les personnes âgées qui vivent ici sont totalement autonomes, certaines sont parfois aidées d'auxiliaires de vie. Le loyer des appartements varie de 600 à 800 euros selon la surface. Tous les logements disposent d'une cuisine équipée et sont adaptés aux personnes âgées. Il reste une quinzaine de logements disponibles. Quant à la crèche, elle peut accueillir 80 enfants, 50 places sont réservés aux Nantais, les 30 autres sont mises à disposition pour les mères du centre maternel.