La Croix-Rouge ouvre un salon de coiffure solidaire aux Abrets-en-Dauphiné et cherche des coiffeurs bénévoles

Les Abrets, France

Aux Abrets-en-Dauphiné, la Croix-Rouge vient d'ouvrir un salon de coiffure et de beauté solidaire. C'est une première pour cette association en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'antenne des Vallons de l'Isère, présente sur une cinquantaine de communes entre Les Abrets et La Tour-du-Pin, qui en est à l'initiative. Des responsables de la Croix-Rouge du département de la Loire devraient bientôt venir visiter ce salon de coiffure.

Un moment pour soi, pour se sentir mieux

Ce salon s'appelle "Humanit'Hair" et a accueilli le 8 novembre sa première "cliente". L'association ne fait pas payer et réserve ce service aux personnes le plus dans le besoin parmi les près de 400 qu'elle épaule via l'aide alimentaire. Antoinette a ainsi eu le droit à une coupe et une séance de manucure. "Je n'ai pas trop l'occasion d'aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit. _Ça fait du bien de se sentir un peu chouchouter, "poupouner". On prend soin de moi. C'est des moments qui sont bons_", explique-t-elle.

Michèle Torricelli, bénévole à l'association, a été esthéticienne et s'occupe des ongles d'Antoinette : "se faire jolie, avoir un visage qui resplendit un peu par rapport à leur situation, je pense que ça peut que leur faire du bien." Elle propose aux bénéficiaires de la manucure, de se faire maquiller. Tout à côté du petit salon de coiffure, dans une salle, des fauteuils de massage ont été installés.

Le salon de coiffure a pu voir le jour grâce à Anne, coiffeuse de La Tour-du-Pin qui a fait don du matériel lorsqu'elle a refait son établissement. Elle et Nathalie donnent de leur temps pour les shampoings, coupes et autres brushings. "C'est normal, pour Nathalie, on peut tout se retrouver dans cette situation et avoir besoin des autres et besoin notamment aujourd'hui de se sentir bien, belle. Psychologiquement, c'est énorme. _Ça soigne plein de choses de le coiffeur_", affirme-t-elle faisant aussi référence aux confidences que l'on peut faire à celle qui nous coupe les cheveux et qui nous écoute.

Les coiffeurs volontaires pour donner un peu de leur temps sont les bienvenus

Christiane Aimonetti, la responsable de l'antenne des Vallons de l'Isère, a eu cette idée en voyant un reportage télé sur un coiffeur qui allait dans la rue pour coiffer les SDF. "Je me suis dit : pourquoi pas nous. Il fallait aller plus loin parce que c'est vrai on donne des paniers toutes les semaines, mais la beauté, le bien-être, c'est quelque chose qui personnellement me tenait à cœur."

Pour que plus de personnes puissent bénéficier de ce service, l'association recherche des coiffeuses volontaires, qu'elles soient en activité ou à la retraite. Pour l'instant, avec Nathalie, Anne et une jeune professionnelle de Pont-de-Beauvoisin, la Croix-Rouge peut compter sur 3 coiffeuses et ne peut ouvrir que le jeudi après-midi. Elle aimerait pouvoir étendre au matin.

Par ailleurs, en plus de ce salon de coiffure/bien-être, la Croix-Rouge a ouvert "Les mots du cœur" une librairie où des livres d'occasion sont vendus 50 centimes.