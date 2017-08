La Croix Rouge sensibilise les vacanciers aux gestes de premiers secours à Port-Camargue

Massage cardiaque, utilisation du défibrillateur, position latérale de sécurité : 8 français sur 10 ne connaissent pas ces gestes de premiers secours. La Croix-Rouge profite de l'été pour former les vacanciers et les baigneurs, notamment en cas de noyade. Ils sont en ce moment à Port-Camargue.

La caravane d'été de la Croix-Rouge fait étape à Port-Camargue cette semaine. Jusqu'à ce vendredi 4 août, vers 18 heures, une dizaine de bénévoles proposent aux vacanciers de se former aux gestes de premiers secours. Des gestes simples mais méconnus par 8 français sur 10. Gérard en faisait partie : "Je ne m'en suis jamais préoccupé, c'est vrai qu'on est laxiste sur ce sujet. Donc c'est bien de faire ça pendant l'été", explique ce touriste.

Les gens connaissent les termes mais ils ne maîtrisent pas les gestes" Sandrine Roche, la directrice de l'unité locale de la Croix-Rouge de Petite Camargue

C'est un public très varié qui se prête volontiers à des simulations et à la pratique du massage cardiaque, de la position latérale de sécurité et à l'utilisation d'un défibrillateur. "Tout ça va me permettre d'être moins paniquée si je fais face à une situation d'urgence", confie Chloé.