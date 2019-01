La culture de l'amande en Provence attire de plus en plus d'agriculteurs

Les agriculteurs provençaux sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la culture de l'amande. Les indicateurs sont au vert : débouchés, prix, organisation de la filière, etc. Il faut cependant bien se renseigner et surtout se former avant de se lancer.

C'est une culture historique et traditionnelle en Provence et elle a le vent en poupe. Normal me direz-vous pour cette fille du soleil et du vent, l'amande. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser dans le bassin Provence, Corse et Occitanie. Des centaines d'hectares ont déjà été plantés ces dernières années quant à la Compagnie des Amandes présidée par Arnaud Montebourg, elle ne vise rien de moins que 2000 nouveaux hectares d'amandiers dans un avenir très proche.

"C'est le moment de se lancer !"

C'est vrai, les indicateurs sont au vert : une demande forte, une production française insuffisante, des débouchés variés, des prix attractifs, une filière en pleine structuration etc. "C'est le moment de se lancer" répète à qui veut l'entendre Olivier Curel agriculteur à Saint-Saturnin-les-Apt. Lui s'est lancé il y a six ans afin de mieux valoriser ses terres et son matériel ; en réaction aussi aux difficultés rencontrées sur d'autres productions, fragilisées par la concurrence, la réglementation ou les parasites. Aujourd'hui, il continue avec passion de planter 1000 amandiers chaque année et d'accueillir sur ses terres du Luberon des agriculteurs prêts à se lancer à leur tour, dans la culture de l'amande.

Des agriculteurs se renseignent et se forment avant de se lancer © Radio France - Daniel Morin

Démonstration de taille assurée par jean-Michel Montagnon conseiller en amandiculture à la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône © Radio France - Daniel Morin

La transmission des gestes ancestraux... © Radio France - Daniel Morin