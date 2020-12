"La culture, nourriture essentielle", des centaines d'artistes manifestent à Paris

A l'appel de la CGT Spectacle au moins un millier de comédiens, chanteurs, producteurs etc... se sont rassemblés ce mardi midi place de la Bastille à Paris. Ils réclament le droit de travailler et dénoncent le "mépris" du gouvernement alors que les lieux culturels restent fermés.

"On va mourir et même pas sur scène". C'est avec des pancartes faisant référence au décès de Shakespeare que des centaines de travailleurs du milieu culturel se sont rassemblés ce mardi midi sur la place de la Bastille à Paris.

Deux poids deux mesures, et de l'incompréhension

Tous critiquent la décision du gouvernement de conserver les salles de cinémas, spectacle et concert, fermées. "Aujourd'hui (15 décembre, date du deuxième déconfinement), nous devions reprendre les spectacles, les lieux culturels s'y étaient préparés. Et finalement nous restons porte close" se désole Ghislain Gauthier, secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle, "avec tous les problèmes que cela pose pour _les artistes dont les droits sociaux ne sont pas respectés_. On a des femmes enceintes qui n'arrivent même pas à faire reconnaître leur accès au congé maternité. Ce sont des situations humaines très compliquées, et cela va se multiplier si on persiste à ne pas rouvrir les salles".

La CGT Spectacle, à l'appel de cette mobilisation, demande "le droit de travailler" © Radio France - Faustine Calmel

Des fermetures d'autant plus difficiles à comprendre que le monde culturel n'a "rien d'un cluster géant" défend Jessie, étudiant en arts dramatiques au conservatoire de Pantin, en Seine-Saint-Denis. "Quand nous avons rouvert les salles, cela s'est fait dans les règles, avec port du masque, jauge de spectateurs et mesures barrières. Il n'y a pas eu de cluster dans les théâtres ou les cinémas. Alors quand on voit les gens s'agglutiner dans les grands magasins pour les courses de Noël, franchement, c'est deux poids deux mesures".

"No Culture, No Futur"

Aux côtés de Jessie, Estelle est aussi venue manifester, brandissant sa pancarte "Artistes, espèce en voie d'extinction". Et celle qui se décrit comme chanteuse lyrique, metteuse en scène et autrice,, il y a une volonté du gouvernement d'affaiblir la Culture : "le manque de considération et de moyens donnés sont significatifs d'une volonté d'éteindre une force, parce que les artistes sont aussi une force politique. On est en train d'étouffer un contre-pouvoir en ne nous aidant pas dans cette crise. C'est très inquiétant".

La CGT Spectacle annonce saisir le Conseil d'Etat "aujourd'hui ou demain", via un "référé liberté" pour rouvrir les lieux culturels. Cette procédure d'urgence a déjà été utilisée ces dernières semaines par les professionnels de la restauration ou bien le secteur du ski. Sans parvenir à obtenir gain de cause pour le moment.