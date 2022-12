"La culture pour tous, mais à quel prix ?" : à Amiens, les salariés de Cultura débrayent pour leurs salaires

"La Culture pour tous, mais à quel prix ?", "Ma pancarte est pourrie... mon salaire aussi" Les pancartes brandies par la vingtaine de salariés de Cultura, mobilisés devant le magasin de Shopping Promenade, à Amiens ce samedi sont éloquentes. A l'appel de la CGT, ils ont décidé de débrayer, deux heures, en plein samedi de courses avant les fêtes, pour réclamer une hausse des salaires de 10%, pour faire face à l'inflation.

"Depuis l'ouverture du magasin en octobre 2017, c'est la première fois", rapporte Matthieu Matthieu Aubrée, élu CGT au CSE national. "Cela fait quelques années que l'on demande une augmentation des salaires, parce qu'il y a une augmentation très forte du chiffre d'affaires de Cultura France, ils n'acceptent pas. On a demandé une revalorisation salariale pour la fin d'année à cause de l'augmentation des prix, qu'ils nous ont refusée." Selon l'élu, la direction renvoie aux négociations annuelles, prévues au mois de février.

"C'est invivable, de pire en pire"

Cela fait cinq ans que je suis à Cultura et je gagne 1350 € alors que je suis gradé 3 sur 4 dans le magasin, soit presque le plus haut. C'est invivable, de pire en pire, avec l'électricité, l'essence", poursuit Matthieu Aubrée. Cette mobilisation, un samedi à quelques semaines de Noël, est assumée. "On sait très bien que les samedis avant Noël, c'est là ou on a le plus de flux en terme de clients. On sait aussi que c'est là ou on a le plus de demandes sur les commandes, les gens ont besoin de nous pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas en rayon", détaille Remy Boukhalfa, le représentant du personnel du magasin d'Amiens.

"Là, actuellement, le magasin est quasiment déserté de tous ses employés de terrain, ce sont nos encadrants qui se retrouvent à être en caisse pour encaisser les gens. Nous, on est là, on se bat pour nous, tout le monde nous soutient et ça fait du bien. Mais ce serait bien que tout en haut, ils se rendent compte à quel point c'est dramatique dans les magasins, qu'on fait un travail de fou. C'est clair, net, on fait beaucoup plus que ce que notre contrat nous demande, que ce notre paie indique à chaque fin de mois. Je sais que je ne suis pas payé assez pour être fatigué comme ça le soir." Les salariés préviennent, s'ils ne sont pas entendus, ils pourraient élargir le mouvement à d'autres samedis. Une pétition en ligne a été lancée, pour soutenir les revendications des salariés grévistes.