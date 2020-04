Confinement : attention aux arnaques en ligne prévient la gendarmerie en charge de la cybercriminalité

La cybercriminalité s'est accrue ces dernières semaines : nous passons plus de temps sur Internet en cette période de confinement et les prédateurs en profitent. Les forces de l'ordre renforcent les appels à la vigilance, y compris à l'égard des enfants.

Attention aux arnaques en ligne ! En cette période de crise sanitaire et de confinement, les arnaqueurs profitent de notre vulnérabilité, d'autant plus que nous passons d'avantage de temps sur le web. Nous y faisons plus d'achats. D'où les appels à la prudence de la part des banques, assurances et des forces de l'ordre.

Le capitaine Thierry Fauquembergue est formateur des cyber-enquêteurs au Centre national de formation de la police judiciaire de la gendarmerie, situé au Fort de Rosny-sous-Bois (Seine Saint Denis). Invité de France Bleu Paris ce mardi matin, il évoque une "recrudescence des arnaques par mail, des appels aux dons, ainsi que le "fishing" : le vol des données personnelles via "des sites frauduleux qui pullulent sur la toile actuellement". De nombreux vendeurs en ligne proposent par exemple des masques et gels hydroalcooliques frauduleux.

Comment éviter ces arnaques ?

Ne pas communiquer ses identifiants de compte et de carte bancaire

Ne pas cliquer sur un lien web sans en connaître la provenance : aller sur le site en tapant soi-même l’adresse URL. Toujours vérifier l'url lorsque l'on a été redirigé vers une autre page.

Appel à la vigilance des parents

Le capitaine de gendarmerie Thierry Fauquembergue alerte les familles : "Avec le confinement, les enfants ont d'avantage tendance à se rendre sur les réseaux sociaux ; nous attirons l’attention des parents à avoir un contrôle parental un peu plus élevé que d’habitude pour éviter que les enfants ne se trouvent en présence de prédateur". Ces derniers profitent de cette période particulière "pour attirer les enfants dans leurs filets".

Situé au sein du Fort de Rosny (à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis), le Centre national de formation de police judiciaire (CNFPJ) est né de la nécessité de délivrer une formation continue et d'expertise aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant une activité de police judiciaire.

* Le phishing (hameçonnage en français) est une technique dite ayant pour but de dérober à des individus leurs identifiants de connexion et mots de passe ou leurs numéros de cartes bancaires.