La cycliste blancoise Marion Sicot pourra reprendre la compétition en juillet 2021

"Je peux enfin voir le bout du tunnel", réagit Marion Sicot sur sa page Facebook. La cycliste originaire du Blanc a appris auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage que sa sanction de deux ans était confirmée. Elle avait été contrôlée positive à l'EPO en juillet 2019. Depuis, elle était privée de courses mais elle pourra retrouver la compétition le 19 juillet 2021 car elle a déjà purgé 17 mois de suspension.

Elle risquait jusqu'à quatre ans de mise à l'écart des compétitions. "Quel soulagement de voir que mon histoire a été comprise par les instances", écrit Marion Sicot, faisant référence à son combat judiciaire. Elle a porté plainte pour harcèlement sexuel contre son ancien manager de son ancienne équipe, qui lui demandait des photos d'elle en sous-vêtements, intimes. Officiellement pour contrôler le poids et la forme physique de la cycliste. Mais Marion Sicot, parle de harcèlement sexuel et de photos de plus en plus intimes. "J’attends encore le jugement qui devrait intervenir dans les prochaines semaines", indique la cycliste.

Marion Sicot explique aussi être en train d'écrire un livre intitulé "Une seconde chance" pour raconter son expérience. Une seconde chance qu'elle est "déterminée à ne pas laisser passer. Je suis heureuse et motivée à l’idée de pouvoir bientôt raccrocher un dossard", conclut la cycliste.