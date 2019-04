La "débaptisation" en hausse dans le Calvados

L'Eglise catholique célèbre la semaine sainte avant Pâques ce dimanche. Traditionnellement, de nombreux adultes sont baptisés durant la veillée Pascale. Dans le même temps, le diocèse de Bayeux-Lisieux enregistre de plus en plus de demande de "débaptisation".

Le phénomène reste marginal. Mais il s'accroît. Le diocèse de Bayeux-Lisieux enregistre de plus en plus de demandes de "débaptisation". Le terme exact est radiation du registre de baptême tenu dans chaque paroisse et à la chancellerie de l'évêché. Son nombre a doublé en un an. En 2017, 17 radiations ont été effectuées, 37 en 2018. Sur les trois premiers mois de l'année 2019, déjà 20 demandes ont été reçues à la chancellerie qui engage un dialogue avec la personne demanderesse pour motiver la décision.

"Ça s’accélère en ce début d'année et on le comprend objectivement, commente Laurent Berthout, le porte parole de l'évêque de Bayeux-Lisieux. Cela correspond à des pics de controverses et de polémiques autour du procès du cardinal Barbarin en particulier, mais aussi la publication du livre sur l'homosexualité au cœur du Vatican et le documentaire sur des abus sexuelles de prêtres sur des religieuses." Les demandes de "débaptisation" augmentent d'ailleurs souvent quand des affaires secouent l'Eglise catholique.

Plus de 3 000 baptêmes célébrés chaque année dans le Calvados

Pour autant, le nombre d'adultes qui demandent le baptême se maintient chaque année dans le diocèse de Bayeux-Lisieux : une quarantaine environ. Les célébrations ont d'ailleurs traditionnellement lieu durant la veillée Pascale. Ce sera le cas ce week-end. Le nombre de baptême, tous âges confondus, diminue tous les ans dans le Calvados mais se maintient au-dessus de 3 000. En baisse de 20%, tout de même, entre 2013 et 2017.

Le nombre de baptême dans le diocèse de Bayeux-Lisieux (tous âges confondus)