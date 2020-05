La déchetterie de Le Cailar rouvre mardi 2 juin après six mois de travaux

Les quatre déchetteries réparties sur le territoire de la communauté de communes de Petite Camargue (Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar et Vauvert) collectent les déchets des particuliers et professionnels. Pour les professionnels, l’utilisation des déchetteries est soumise au paiement d’une redevance sous forme de tickets. La déchetterie de Le Cailar va enfin rouvrir ses portes.

Sont collectés, le bois, le carton, les encombrants, la ferraille, les gravats, les végétaux, les plaques de plâtre, les déchets électriques et électroniques (D3E), les déchets dangereux des ménages (tout emballage/ produit étiqueté dangereux : piles, pots de peinture, batteries, huiles et filtres de vidange, aérosols), le verre et le textile.

Dans le cadre des évolutions réglementaires, mais également de l’augmentation des flux collectés, la communauté de communes a décidé d’engager unerequalification de la déchetteriede Le Cailar afin de répondre aux besoins croissants des usagers, en cohérence avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non-dangereux du Gard.

Le montant de l’opération est évalué à 730.000 euros hors taxes.

Les murs des quais seront désormais à une hauteur de 70 cm, pourvus d’un retour qui permettra de poser le déchet et de le pousser dans la benne. Deux portails, l’un pour les végétaux, l’autre pour les gravats favoriseront le déchargement par bennage pour les véhicules plateaux. "Concernant la sécurisation par vidéoprotection, ce dossier fera l’objet d’une prochaine étude", précise le communiqué.

La plateforme sera composée de 11 quais de déchargement et de deux conteneurs maritimes, l’un pour les déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E) , l’autre pour les déchets dangereux des ménages.

Ce sont près de 20.000 personnes qui fréquentent annuellement la déchetterie de Le Cailar pour un volume total de 8.553 tonnes.