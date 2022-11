La décision d'expulsion de l'association d'aide alimentaire MaMaMa repoussée

La nouvelle est tombée début octobre : l’association MaMaMa, qui vient en aide aux femmes isolées et leurs enfants, est assignée en justice. La Société d’Économie Mixte (SEM) Plaine Commune Développement, aménageur public du 93 dont Saint-Denis, demande au tribunal de Bobigny "d’ordonner l’expulsion de l’association MaMaMa et de tous occupants de son chef,avec au besoin le concours de la force publique". L'affaire devait être tranchée ce jeudi au tribunal de Bobigny est renvoyée au 13 janvier prochain.

L a MaMaMa a occupé un hangar de 1.200 mètres carrés, prêté par la mairie de Saint-Denis pendant deux ans. En décembre 2021 la mairie de Saint-Denis a décidé de réclamer un loyer de 18.000 euros par mois pour l’occupation du local. Une somme que l’association ne peut pas payer.

70.000 mères isolées et nourrissons soutenus depuis deux ans

Cette association, a été lancée en mars 2020, en plein confinement , par quatre jeunes Franciliennes, notamment des infirmières, qui ont réalisé en pleine crise sanitaire que des mères seules avaient du mal à nourrir leur bébé, certaines utilisaient de l'eau de riz pour remplacer le lait maternel qu'elles n'avaient plus les moyens d'acheter. Alors les co-fondatrices ont frappé à la porte des magasins, des associations et des potentiels mécènes pour récupérer des denrées alimentaires et les livrer dans les centres de santé, les PMI et autres structures qui accueillent ces femmes en détresse.