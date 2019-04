Déclaration sur les revenus en ligne : les finances publiques seront "tolérantes"

A partir de cette année, la déclaration sur les revenus devra obligatoirement être remplie sur Internet. Dans l'Hérault, les personnes en difficulté et particulièrement les personnes âgées s'inquiètent. Les finances publiques assurent qu'elles se montreront tolérantes.

Montpellier, France

"Nous, on n'a pas appris, c'est comme si on ne savait ni lire, ni écrire ! C'est difficile si vous n'avez personne pour vous accompagner..." A 80 ans, Marie-Josée n'a pas de famille pour l'aider dans ses démarches administratives. Pourtant, comme tous les Français cette année, cette Montpelliéraine va devoir remplir sa déclaration d'impôts sur Internet. Difficile à assimiler quand tout reste à apprendre.

15 euros d'amende pour une déclaration papier... en théorie

Le formulaire papier existe toujours, mais il expose à une amende de 15 euros. Enfin, en théorie, puisque dans la pratique, les services publics assurent qu'ils feront preuve de souplesse. "On ne veut pas laisser des usagés de côté", affirme Samuel Barreault, directeur des finances publiques de l'Hérault. Il est toujours possible "de faire sa déclaration sur papier, et cette personne n'aura pas de pénalité sur son avis d'impôts".

Samuel Barreault, directeur départemental des finances publiques, affirme que les personnes en difficulté ne seront pas pénalisées. Copier

Plusieurs maisons de service au public dans l'Hérault

Les finances publiques ont mis en place 18 maisons de services au public (MSAP) dans tout le département. Les personnes en difficulté pourront ainsi venir remplir leur déclaration sur le revenu en ligne, aidées et accompagnées par des fonctionnaires.

Dans l'Hérault, vous avez jusqu'au 28 mai à minuit pour déclarer vos impôts sur le revenus en ligne. Pour la version papier, le délai est plus court : le formulaire doit être envoyé le 16 mai au plus tard.