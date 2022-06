La découverte de Bastia et de la mer pour 6 jeunes méditerranéennes, un lien entre les 2 rives

Les 6 compagnons de la Méditerranée sont, pour ce projet pilote du Boat Project, toutes des femmes, mais l’aventure est ouverte à tous pour les moins de 30 ans dès le mois de septembre cette fois pour un équipage qui sera doublé. Dans le vieux port de Bastia à bord de la Grande Zot la jeune savoyarde Mathilde Curtaud est parti du port de Marseille, puis Barcelone et une arrivée qu’elle n’oubliera pas dans le Cap Corse :

Découvrir la navigation et la Corse

"On a bien progressé en très peu de temps et surtout, _on a toutes compris pourquoi les gens étaient heureux de naviguer_. On a eu une superbe descente du Cap Corse, déjà avec un super vent, à neuf nœuds, ce qui était quand même super rapide, le plus rapide qu'on ait fait. C'était réjouissant d'aller aussi vite, de glisser le long du Cap Corse, vous avez une île magnifique et la voir de la mer, c'est super agréable. On s'est arrêté pour faire un plongeon avant de rentrer dans Bastia et le port de Bastia, c'est quand même saisissant, de jour comme de nuit. Dimanche l'arrivée de nuit était vraiment belle avec la cathédrale éclairée, tous les gens qui sont dehors..la ville méditerranéenne."

Mathilde Curtaud : « vous avez une île magnifique ! » - Boat project

Départ en septembre 9 mois dans 8 ports de Méditerranée Bastia en étape finale

"Je suis aussi du projet au mois de septembre, parce que c'est un grand défi de réussir à créer du lien entre deux rives on va voir si on réussit. Je pense qu'on ne croise pas des occasions comme ça tous les quatre matins et ça peut nécessiter de se faire un peu violence, de partir neuf mois sur un bateau avec un équipage qu'on ne connaît pas. Moi, je n'avais jamais navigué avant de partir sur ce bateau et au final _on a des ressources un peu insoupçonnées et la mer ça nous aide à les trouver_".

