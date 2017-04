La défaite de trop pour le Stade Lavallois ?

En s'inclinant au Havre, 2/0, le Stade Lavallois a probablement enterré ses derniers espoirs de maintien en Ligue 2.

Pour espérer croire encore en ses chances de maintien le Stade Lavallois devait faire au moins aussi bien que ses adversaires directs lors de cette 32° journée de Ligue 2.

Résultat, les joueurs de Marco Simone se sont inclinés en Normandie alors que, dans le même temps, Tours est allé prendre un point sur la pelouse du leader, Brest, 1/1, et que Orléans et Auxerre se sont imposés à domicile, sur le même score, 1/0, face à Bourg-Péronnas et Amiens.

Les Mayennais restent bons derniers du classement mais surtout voient s'envoler leurs adversaires. A seulement six journées de la fin du championnat, Orléans (19e) est maintenant à 4 points, tout comme le Red Star (barragiste) mais qui compte un match de retard, et Auxerre, qui sort de la zone rouge, est à 5 points.

A moins de battre Reims et Strasbourg, candidats affichés à la montée en Ligue 1, lors des deux prochaines journées, on ne voit pas comment les Lavallois pourraient espérer s'en sortir.

Vendredi soir, au Havre, Hassan Alla et ses coéquipiers ont fait plutôt bonne figure face à une équipe Normande qui, il est vrai, ne paraissait pas vouloir enfoncer coûte que coûte son adversaire. Mais les Mayennais ont finalement rendu une copie parfaitement à l'image de ce qu'ils montrent depuis le début de la saison...une incapacité chronique à marquer des buts. Comme le disait Marco Simone, leur entraîneur, on a l'impression d'une équipe qui "part à la guerre avec des armes mais sans munition".

Feuille de match:

Buts: Bese (68e), Julan (91e)

Avertissements à Laval: Parada (20e), Alla (93e)

Cappone - Glombard (Viale 79e), Perrot, Couturier, Parada, Quitin - Coutadeur, Alla (cap) - Saint-Louis (Nkololo 75e), Wissa, Bayard (Mabussi 84e).

Non utilisé: Hautbois - Nsikulu