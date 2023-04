La Défense : la CGT occupe un hypermarché Auchan contre la réforme des retraites

Des centaines de personnes ont envahi ce mercredi matin l'hypermarché Auchan de La Défense. "Environ 270 personnes ont participé à cette action. Le but est toujours de combattre la réforme des retraites" indique le secrétaire général de la Fédération Commerce et Services de la CGT, Amar Lagha, à France Bleu Paris.

ⓘ Publicité

Les manifestants ont occupé l'hypermarché jusqu'à 16h00 environ. "Nous n'avons pas voulu passer la soirée et la nuit dans l'hypermarché, mais cette action est un succès !", se félicite le syndicaliste. La direction d'Auchan a confirmé à l'AFP avoir "fermé le magasin à 11h, qui n'a pu rouvrir qu'à 16h00".

La CGT va continuer ses actions

Le magasin, situé dans l'enceinte du centre commercial des 4 temps à Puteaux, a été choisi comme "symbole du capitalisme et du pouvoir des grands patrons, situé en plus dans le quartier d'affaires de La Défense. C'était parfait pour nous !" ajoute le syndicaliste.

"Même si le président Emmanuel Macron pense vouloir tourner la page, nous allons continuer nos actions durant 100 jours et après encore. Ce n'est que le début. Quoi qu'il se passe, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout du retrait".