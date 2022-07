La Défenseure des droits s'inquiète de la dématérialisation des services publics

"Il faut remettre de l'humain dans la machine". La Défenseure des droits Claire Hédon, invitée ce mardi sur France Inter, s'inquiète de la dématérialisation des services publics. Dans son rapport annuel, l'institution indépendante pointe les "dysfonctionnements" et "difficultés" liés à cette dématérialisation croissante.

"Ce n'est pas possible d'imposer à tout le monde d'avoir un smartphone et une connexion Internet", martèle la Défenseure des droits. Un Français sur cinq ne possède ni ordinateur ni tablette. "Ce qu'on est en train de demander aux usagers, c'est de s'adapter aux services publics alors que la règle est l'inverse, le service public doit s'adapter aux usagers", pointe Claire Hédon. En 2021, elle a reçu quasiment 115.000 sollicitations, un record.

Selon elle de nombreux Français sont "en difficulté" face à la dématérialisation, et notamment "les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes précaires, les personnes étrangères, les détenus et les jeunes", liste la Défenseure des droits. "On a toujours l'impression que les jeunes sont très doués sur leur smartphone, mais pas du tout pour des aides au logement", souligne-t-elle. "On a besoin de voir des personnes quand on est en difficulté". Elle appelle donc à "maintenir les accueils physiques".

Pour la Défenseure des droits, les maisons France Service sont insuffisantes : "C'est mieux avec que sans, mais ce n'est pas suffisant parce que dans ces espaces, vous n'avez pas des représentants des différents services publics et eux-mêmes peuvent avoir du mal à traiter les dossiers."