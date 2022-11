La Défenseure des droits se penche sur l'aide à l'enfance dans la Somme après des alertes de magistrats

La Défenseure des droits Claire Hédon annonce ce mardi 15 novembre se saisir d'office de la situation rencontrée par les services de l'aide sociale à l'enfance dans la Somme, à la suite d'alertes de magistrats. Dans son communiqué, cette autorité chargée de faire respecter les droits et libertés de chacun dresse une liste de problèmes sur lesquels elle va enquêter.

La défenseure des droits va se pencher sur le "manque de places en foyer et d'assistants familiaux", "des placements non exécutés", des délais parfois supérieurs à six mois pour les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, ou encore des "ruptures dans les parcours des enfants". Concrètement, l'autorité va mener une enquête, avec l'audition des juges des conseils départementaux et des services de l'aide sociale à l'enfance. L'institution fera ensuite des recommandations au département de la Somme.

La Défenseure des droits précise bien que la situation n'est pas spécifique à la Somme : outre le département du Nord , également épinglé, "l'état dramatique de la protection de l'enfance aujourd'hui n'est plus, dans de nombreux territoires, dûment assurée".