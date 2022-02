"Toute votre vie est détruite", témoigne Nicolas Sarkozy, parrain de la campagne contre le cancer de l'enfant

L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy était l'invité de Ma France sur France Bleu ce mardi avec Wendy Bouchard. Il est le parrain du comité de la campagne "Guérir le cancer des enfants au XXIe siècle", campagne dirigée par Frédéric Lemos qui a perdu son jeune fils Noé d'un cancer incurable. Pour Nicolas Sarkozy, il "faut une structure plus lourde" pour accueillir les enfants malades et leurs parents.

"La définition de l'injustice, c'est le cancer des enfants"

Nicolas Sarkozy a décidé de s'engager contre les cancers des enfants après sa rencontre avec la famille Lemos et le petit Noé : "Il est champion du monde. 100% des enfants qui ont le cancer de Noé meurent. Noé a tenu trois ans car des risques thérapeutiques ont été pris" explique t-il. Il souligne la force et le combat de la famille : "Leur famille aurait pu exploser après son décès. Non seulement ils n'ont pas explosé, mais ils sont encore plus unis pour que ça n'arrive pas aux autres. Et au fond, ils ont transcendé leur chagrin en mettant cette énergie négative au service des autres."

"J'étais convaincu qu'il fallait les aider" assure l'ancien président : "2.500 gosses attrapent un cancer chaque année, il y en a quelques centaines qui en meurent. C’est énorme, mais pas suffisant pour que l’ensemble des laboratoires pharmaceutiques s’y mettent" dénonce t-il. Dans les mois qui viennent, une révision du règlement européen doit aussi permettre d'"inciter les laboratoires à développer des médicaments dédiés aux enfants", expliquait le directeur général de l'Institut national du cancer (INCa) à l'AFP. Chaque année en Europe, plus de 35.000 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués et 6.000 enfants en meurent.

Les médicaments, qui marchent pour le cancer des adultes, ne marchent pas sur le cancer des enfants parce que leur système immunitaire n'est pas fini - Nicolas Sarkozy

Le taux de survie des enfants, qui était autour de 30% dans les années 60, s'établit aujourd'hui à 80%, était-il rappelé la semaine dernière lors des premières Rencontres européennes de l'Institut national du cancer (INCa). Mais les cancers pédiatriques sont une "maladie rare" comparés aux cancers chez l'adulte.

Pour Nicolas Sarkozy, le cancer de l'enfant est la "définition même de l'injustice" : "L'enfant de trois mois qui a une tumeur, une leucémie n'y est pour rien du tout. Ça lui tombe dessus. Vous êtes parents d'un enfant. Vous allez chez le médecin, vous rentrez avec un enfant vivant et vous sortez, on vous dit il est condamné. Le couperet tombe avec une brutalité sauvage".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je croyais voir la mort, j'y ai vu la vie"

En tant que parrain du collectif, l'ancien président de la République s'est rendu à l'institut Gustave Roussy, centre parisien de lutte contre les cancers : "J'avais peur. Je croyais voir la mort, j'y ai vu la vie. J'ai vu un garçon de trois mois qui a eu 18 opérations. C'est inhumain. J'ai vu des gens admirables qui ont tout arrêté pour sauver un gosse" confie Nicolas Sarkozy. Il poursuit : "C'est tout votre vie qui est détruite, c'est votre esprit qui est lobotomisé par la peur de perdre son enfant".

J'ai vu des gens admirables qui ont tout arrêté pour sauver un gosse

Ce dernier se bat avec le collectif pour ouvrir une structure spécialisée pour les enfants : "Quand un enfant est malade, il faut une chambre, un accueil des parents. Vous arrêtez votre boulot, vous faites tout pour le sortir des pinces du crabe. S'il n'y a pas de structure comment vous faites ? Nous avons une ambition : c'est un immeuble pour les familles et les malades qui ont ces cancers. Il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin spécifique et il faut une structure beaucoup plus lourde. On remercie d'ailleurs ceux qui donnent". Cet immeuble, installé sur le campus de l'institut Roussy, doit permettre la mise en place d'un centre de recherches qui réunirait toutes les meilleures équipes du monde.

En donnant pour lutter contre le cancer des enfants, vous ne faites pas une bonne action pour les autres, vous le faites pour vous.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi EN IMAGES - L'aquarium du centre François Baclesse déstresse les enfants avant leur radiothérapie