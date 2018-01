Depuis 2015, les boîtes à livres envahissent la ville de Dijon. Dans les squares et les parcs il est donc possible de trouver des livres, gratuitement, dans de petites maisons en bois. Sauf que depuis plusieurs semaines, les installations sont dégradées et forcément ça coûte cher à la ville.

Dijon, France

Vous avez forcément croisé ces maisonnettes en bois bleues, dans lesquelles des Dijonnais déposent des livres gratuitement. Elles sont présentes dans la ville depuis trois ans, c’était une demande des référents de quartier et de la mairie, pour donner un accès supplémentaire à la culture pour les habitants.

Sauf que ces petites maisons coûtent beaucoup d'argent à la commune. C'est l'ONF, l'Office national des forêts qui est en charge de l'entretien et de la construction des petites niches. Il y en a une quarantaine à Dijon. Et chaque structure coûte entre 600 et 1100 euros. « Ça dépend de la taille, il y a des boîtes pour les adultes, des boîtes pour les enfants » explique un membre de l'atelier de l'ONF.

Malheureusement depuis le mois d'octobre près d'une trentaine de maisons ont subi des dégradations. Vitres brisées, portes arrachées, boîtes brulées. « C'est dommage de dégrader des choses qui existent pour aider les gens à avoir un peu de culture sans passer par un circuit de consommation. » lance Natacha, une utilisatrice.

Du changement dans la construction

Alors la mairie et l'ONF passent à la vitesse supérieure. Dans l'atelier, les salariés utilisent de nouveaux matériaux, plus solides, plus fiables. « Il faut que ce soit plus durable dans le temps. Il faut aussi montrer que le projet ne disparaîtra pas à cause des casseurs » rajoute l'un des membres de l'atelier.

25 nouveaux perchoirs vont sortir de l'atelier en février pour être disposées dans les parcs de Dijon en plus de la trentaine de boîtes réparées.

Des règles et un principe pour simple. © Radio France - Nina Valette