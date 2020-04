La maire du XXe arrondissement de Paris demande aux habitants de cesser les délations pour non-confinement

La maire PS du XXème arrondissement de Paris demande aux habitants de cesser les messages de délation pour non respect du confinement. Les appels encombrent le 17, réservé aux appels urgence.

Frédérique Calandra, maire PS du XXe arrondissement de Paris a écrit à ses administrés afin de mettre un termes aux dénonciations qui se multiplient depuis le début du confinement : "Depuis le début du confinement, nous avons eu une avalanche de dénonciations, des appels, beaucoup de mails, de photos envoyées, de saisines adressées par twitter…"

Elle demande aux gens de cesser d’appeler la police via le 17 afin de ne pas l’encombrer. "Ce canal doit rester disponible pour les appels urgents", rappelle-t-elle.

Si certains signalement sont justifiés, ils ne doivent pas pour autant passer par ce canal, explique la maire, invitée de France Bleu Paris ce mardi : "Nous avons mis en place, en collaboration avec la police, un numéro spécial qui permet de contacter une cellule d'écoute et de traitement des doléances. Un service de trois à quatre agents basés au commissariat du XXème arrondissement. Cette cellule est en contact avec une centaine de citoyens qui font remonter les informations régulièrement".

Frédérique Calandra, maire PS du 20è arrondissement © Maxppp - Christophe Morin

Frédérique Calandra comprend que des témoins préviennent la police, "par exemple quand vous avez des dealers de drogues qui continuent à œuvrer en bas de chez vous et ne sont pas confinés, qui plus est en se bagarrant et en poussant des hurlements, c'est effectivement extrêmement désagréable à supporter, surtout quand vous êtes coincé chez vous, ou quand vous avez des vendeurs de cigarettes de contrebande, je comprends qu'on puisse prévenir la police".

Mais la maire PS du XXème arrondissement évoque également sur France Bleu Paris des "appels plus fantaisistes" de dénonciation : "Des habitants qui prennent des photos, depuis leur fenêtre, de parents avec enfants en bas âges sortis pour se dégourdir les jambes. Et ils les envoient à la police". Elle rappelle d'une part que ce procédé est illégal et comprends par ailleurs le besoin de ces familles de s'aérer un peu.