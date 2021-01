La délinquance en baisse à Paris et dans la petite couronne en 2020

La préfecture de police de Paris note une baisse générale de la délinquance en 2020, à Paris et dans les départements limitrophes de la capitale. Trois grands indicateurs sont à la baisse : les atteintes aux biens, les atteintes à l'intégrité physique et les infractions économiques et financières.