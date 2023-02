La délinquance en forte hausse en Vaucluse

Ce mercredi était présenté le bilan de la délinquance et de l'activité des services de police et de gendarmerie en 2022 en Vaucluse. Et le moins, que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas bons. Sur le plan général, la délinquance augmente de 8.7%. Que ce soit en zone police ou gendarmerie, la plupart des indicateurs sont à la hausse, avec parfois des pourcentages préoccupants. Pire encore, pour Violaine Démaret, le constat est clair. Il y a de plus d'actes et ils sont de plus en plus violents. Si le département connaît globalement la tendance observée au niveau national, il n'en reste pas moins que la situation inquiète... À commencer par le trafic de drogue, véritable fléau. Avec près de 340 kilos, les saisies de résines de cannabis s'envolent de 157%, + 74% pour l'herbe de cannabis, + 33% pour la cocaïne. Au total, 679kg de produits stupéfiants ont été saisis en 2022 contre 407kg en 2021.

Autre chantier des autorités : la lutte contre les violences faites aux femmes qui progressent de 20%. L'année dernière, les services de police et de gendarmerie ont registré les plaintes de 2829 femmes majeures.

N'oublions pas également les coups et blessures volontaires : +23%, les vols avec violence : +18% ou encore les cambriolages +10.5%

Seule consolation, 5 vies ont été sauvées sur la route l'année dernière par rapport à 2021... Mais comme le rappelle Violaine Démaret, préfète de Vaucluse : "ce chiffre ne doit pas faire oublier que 37 personnes ont tout de même perdu la vie sur nos routes".