La délinquance en hausse dans le Cher, mais reste contenue, estiment les autorités

Les escroqueries sur internet augmentent de 30 %, les atteintes aux biens de près de 10 % et les violences d'environ 5 %... Le trafic de stupéfiants est en hausse de 70 % sur Bourges et Vierzon : 63 affaires résolues par les policiers en 2022 contre 37 " seulement " en 2021 : " Cela s'explique par le travail des policiers " précise Eric Astégiano, directeur départemental de la sécurité publique. " Ils sont à l'origine d'interpellations sur la voie publique pour usage simple. Ensuite, on peut remonter et tirer le fil de la pelote pour identifier les fournisseurs. En 2021, le trafic était moins visible du fait du confinement notamment, mais ensuite les gens sont à nouveau sortis."

Eric Astégiano, directeur de la sécurité publique du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le débat sur le trafic de drogue reste très vif sur Vierzon, reconnait Eric Astégiano : " Nous effectuons plusieurs passages chaque jour avec des contrôles d'identité et des interpellations comme il y en a eu assez récemment suite à une agression en début d'année. Nous interpellons et ensuite nous mettons à disposition de la justice et chacun fait son oeuvre. " Les vols liés aux véhicules sont aussi en forte progression : + 39 %. Cela concerne notamment les vols à l'intérieur des véhicules, mais aussi les vols de pots catalytiques ou même de rétroviseur : " Ce sont clairement des vols d'appropriation liés à l'augmentation du coût de la vie et qui génèrent de nouveaux trafics " estime le directeur départemental de la sécurité publique du Cher.

Le colonel Olivier Caussanel, commandant des gendarmes du Cher © Radio France - Michel Benoit

Les coups et blessures augmentent de 14 %, mais globalement la délinquance reste en deçà de 2019, année de référence. Une délinquance toujours contenue estime le colonel Caussanel, commandant des gendarmes du Cher : " oui, l'évolution est contenue par rapport à 2019, année de référence ; contenue également par rapport à l'évolution nationale. Le Cher reste dans le dernier tiers des départements français quant aux chiffres de la délinquance, aux environs de la 70éme place, rapporté au nombre d'habitants."

Les violences aux personnes, retrouvent un niveau comparable à 2015 en zone police alors qu'elles avaient toujours baissé ces dernières années. Les cambriolages augmentent également de 4,7 à 9 % selon les zones.