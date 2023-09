La démission du maire de Suisse a été acceptée par le Préfet de la Moselle

Le grand rassemblement évangélique Vie et Lumière de Grostenquin à la fin de l'été et la polémique qui a entouré son organisation laissent des traces. A Suisse, il n'y a plus de maire. Dans ce village situé à une quinzaine de kilomètres de la base qui a accueilli les milliers de caravanes de gens du voyage**, Jean-Luc Klein, élu en mai 2020 avait présenté sa démission ** au Préfet de la Moselle par courrier le 19 août dernier. Il indique à France Bleu Lorraine que cette démission a été acceptée.

Confiance rompue

Une décision que Jean-Luc Klein expliquait par l'organisation de ce rassemblement en Moselle et l'engagement non tenu de l'Etat, malgré la promesse qui avait été faite en 2017 par le Premier ministre de l'époque , Edouard Philippe. " Cet engagement non tenu, c'est inadmissible pour moi. C'est déloyal. Je ne peux plus croire en la parole de l'Etat, donc je n'ai plus confiance ".

C'est le premier-adjoint de Jean-Luc Klein qui prend en charge les affaires de la commune. Les électeurs de Suisse seront appelés à élire un nouveau conseiller municipal, qui ensuite se réunira pour désigner un nouveau maire.