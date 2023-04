La démolition de la barre d'immeubles Muraille de Chine a commencé à Clermont-Ferrand

La démolition de la "Muraille" débute ce 6 avril sous le regard nostalgique de Danielle, une habitante historique du quartier. "C'est un peu triste, c'est le passé qui s'en va", estime cette dame qui n'a jamais habité l'immeuble mais l'a toujours connu dans son paysage.

Depuis 1961, cette barre de 320 mètres de long et huit étages structure le paysage du quartier Saint-Jacques. Elle a compté jusqu'à 1.000 habitants dans les années 60 mais n'était plus en phase avec son époque. Peu demandé par les habitants et plus aux normes d'isolation ou sismique, la réhabilitation du logement social était trop compliquée selon Assemblia, le bailleur.

Fin de la démolition en juillet

Le chantier de déconstruction en surface va durer jusqu'en juillet. "Il y a 14 blocs, détruits à raison d'un par semaine", explique Nicolas Garde, de l'entreprise Demcy, chargé de la démolition. "Sachant qu'au moment où la démolition débute, il y a encore des équipes qui sont en désamiantage au cœur du bâtiment."

C'est un moment "historique" pour Clermont-Ferrand, selon le maire de la ville Olivier Bianchi. "C'est un paysage urbain qui a marqué les 30 Glorieuses, un moment où la ville a gagné 50.000 habitants en quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui on est dans une autre histoire", explique l'élu socialiste. La "Muraille" va laisser place à un parc urbain de 3,5 hectares.

Un projet "emblématique"

Avec des parcours de promenades, des espaces de jeux pour enfants, un miroir d'eau, "ça en fera un endroit assez exceptionnel", promet Véronique Delgado, chargée du renouvellement urbain du quartier Saint-Jacques. "L'idée c'est d'en faire un espace agréable et ramener de l'intérêt pour ce quartier. Mais aussi de créer un lien entre le centre-ville et ce quartier Saint-Jacques."

Une projection de ce à quoi pourrait ressembler le parc urbain du quartier Saint-Jacques d'ici 2030. - Devillers et Associés

Un projet "très emblématique de ce qu'on souhaite faire" souligne Anne-Claire Mialot, la directrice générale de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). L'établissement public finance la totalité des frais techniques des travaux de démolition, soit 12 millions d'euros. Ce projet doit "lutter contre la ségrégation sociale et territoriale", poursuit Anne-Claire Mialot.