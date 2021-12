La démolition des immeubles des Renardières à Châtellerault commence

Fin février, cette barre d'immeuble n'existera plus

Téléphone à la main, Marie-Colette immortalise le moment. Devant la pelleteuse qui commence à arracher la façade de l'un des deux bâtiments des Renardières, elle qui fréquente le quartier depuis 40 ans, qui l'a connu "quand il y avait les baraquements américains" dans l'après-guerre, est un peu triste. "Je suis à la fois heureuse et un peu nostalgique", raconte-t-elle.

Une démolition nécessaire

Ces immeubles, construits dans les années 1960, sont devenus presque vétustes avec le temps. "Ce n'était plus aux normes de chauffage, de protection ou encore de sécurité", décrit le maire de Châtellerault, Jean-Pierre Abelin. Prévue dans le plan de rénovation urbaine lancé en 2018 (d'un montant de 23 millions d'euros) et qui va durer jusqu'en 2025, la démolition des deux bâtiments à donc commencé ce mardi. Elle va durer jusqu'à fin février. Plus tard, un large espace vert les remplaceront.

A la place des immeubles, c'est un espace vert qui verra le jour © Radio France - Florent Vautier

Si les habitants ont été tous relogés, les 4/5èmes dans des habitants à proximité des Renardières, beaucoup regrettent de voir leur immeuble disparaître. Comme comme Noah, 21 ans, 20 ans aux Renardières : "Quand ils ont commencés à démolir là... j'ai eu mal au coeur. J'ai grandi là dedans !", dit-il en montrant l'immeuble. Mais Saïda veut voir le positif : "On ne sait pas trop vers quoi on va, mais on se dit que c'est pour du mieux."