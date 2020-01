La démolition du Petit Bard touche à sa fin

La rénovation du quartier du Petit Bard à Montpellier touche à sa fin. Les deux dernières cages d'escaliers du tout dernier immeuble le bâtiment D de la rue des Araucarias vont être détruites en ce début d'année ( janvier /février). C'est la fin d'un grand chantier de démolition engagé en 2005 sous le mandat d'Hélène Mandroux, la précédente maire.

"Ce quartier construit dans la précipitation dans les années 60 pour accueillir les immigrés d’Algérie ne répondait plus aux normes" explique Max Lévita premier adjoint au maire. En 2004, un homme était mort dans un incendie lié à la vétusté. "Il a fallu convaincre les habitants de partir, racheter leurs appartements qui ne valaient plus grand chose, ça prend beaucoup de temps" poursuit l'élu.

Le symbole c'était la tour H, 18 étages que 140 kilos d'explosifs ont fait tomber en quelques secondes en 2014. Aujourd'hui un immeuble moderne a taille humaine est sorti de terre en lieu et place. Dans le bâtiment D, le dernier a être réduit en poussière, les derniers habitants sont partis en 2019.

"Avant on avait des barres de 18 étages avec du monde entassé, des ascenseurs qui tombaient souvent en panne. Aujourd'hui on a des immeubles de 5 étages maximum, plus de mixité notamment dans les écoles. Le quartier s'est apaisé donc ça fait plaisir" se réjouit Abdelatif Bulgaz qui vit au Petit Bard depuis 1988.