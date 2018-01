Châteauroux, France

Un chantier colossal a commencé, à deux pas du centre-ville de Châteauroux : celui de la démolition de l'ancien site des 100.000 chemises. Jusque dans les années 90, des centaines d'ouvrières y travaillaient. Après la liquidation de l'entreprise en 2004, le terrain a été racheté par l'OPAC 36. Le bailleur social a comme projet la construction d'une soixantaine de logements, d'une maison de santé et d'un plateau commercial. La Mutualité française a aussi prévu de s'implanter sur le site.

L'entrée du chantier, rue de Strasbourg. © Radio France - Sarah Tuchscherer

L'ancienne usine entièrement rasée

Mais avant de reconstruire, il faut faire table rase. La quasi-totalité des anciens bâtiments, à l'exception de la maison du directeur et des façades des anciens bureaux donnant sur la rue de Strasbourg, vont être démolis. Le reste ne pouvait pas être conservé, explique Richard Peze, directeur du développement à l'OPAC : "Les locaux sont dans un état plus que médiocre et thermiquement il n'y a rien à reprendre sur ce genre de constructions-là."

Une soixantaine de logements d'ici trois ans

Une petite dizaine d'ouvriers sont mobilisés pour cette étape de la démolition. Elle devrait durer jusqu'à fin mars. Puis, au printemps débutera la construction des nouveaux bâtiments. Pour l'OPAC, l'investissement dépasse les 7 millions d'euros. Son directeur général, Pascal Longein, n'est pas inquiet quant à la recherche de futurs locataires : "La demande n'est pas forte mais elle est là. Nous allons faire labelliser un tiers du projet en habitat senior services. Nous allons aussi proposer des appartements de petite taille car aujourd'hui on en manque." La fin du chantier est prévue en 2021.

Pascal Longein devant l'ancienne maison du directeur. Elle ne sera pas détruite. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ces bâtiments, aujourd'hui à l'abandon, servaient à la confection des chemises. © Radio France - Sarah Tuchscherer

L'intérieur a quasiment été vidé. © Radio France - Sarah Tuchscherer