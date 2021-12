La dentelle et les masques sont prêts pour une Saint-Sylvestre sous Covid au cabaret de Château-Gontier

Ils vont sabrer le champagne à minuit avec les meneuses de revues : à Château-Gontier-sur-Mayenne, 203 spectateurs sont attendus par le cabaret Le Live pour fêter le passage au Nouvel An. Le spectacle "Mystère Dentelle" affiche complet, dans un cadre très sécurisé compte tenu du Covid-19.

Pas d'embrassades entre voisins de table à minuit

Pour ce Réveillon du Nouvel An, les gérants Cindy et Benoît Piquet maintiennent déjà les mesures qui ont fait leur preuve depuis la réouverture en septembre : "on a un système d'aération très poussé, toutes les dix minutes, au plafond. On demande le pass sanitaire aux clients à l'entrée, ils sont habitués !" décrit Benoît Piquet.

Le plan de table de la soirée s'avère lui aussi crucial, entre les exigences des clients et celle du virus : "certains nous demandent d'être isolés, d'autres voudraient rencontrer d'autres personnes, et on est obligé de leur expliquer que non ! sourit Cindy Piquet. On leur explique qu'il faut porter le masque quand on se lève de table, et le reste de la soirée, c'est assis !"

Oubliées aussi les embrassades entre voisins, sur les douze coups de minuit : "il faut éviter le brassage, alors à l'intérieur d'un groupe, pas de souci, mais pas entre tablées." Autant de mesures déjà appliquées depuis la réouverture du cabaret en septembre, et qui ont permis d'éviter des clusters avérés dans l'établissement.

La troupe du Live jusqu'ici épargnée par le Covid

Côté spectacle, la magicien va faire lui aussi quelques concessions au virus, par exemple la désinfection des cartes utilisées pour jouer avec les spectateurs. Sur scène, il a y avoir beaucoup de dentelles, mais pas de masque en revanche, si ce n'est sur le nez des actrices ... "quand le public regardera le spectacle, il n'y aura aucune notion d'épidémie. On sera clairement sur un moment pour les faire voyager" veut croire Benoît Piquet.

La revue doit être au grand complet, car à l'inverse de ses collègues du Crazy Horse ou du Moulin Rouge, la troupe du Live tient tête au virus pour l'instant. La fête peut commencer dans quelques heures !