La Département de la Mayenne lance un appel à projets pour des maisons éclusières

Il existe 36 maisons éclusières le long du chemin de halage de la rivière Mayenne. Le Département en est propriétaire et souhaite développer leur activité en leur donnant une seconde vie. Pour cela, le Département de la Mayenne lance un nouvel appel à projets pour deux maisons éclusières : celle d'Avesnières à Laval et de Port Rhingeard à L'Huisserie.

Laëtitia Chorin gère trois maisons éclusières au nord de Laval dont celle de Sacé. C'est la quatrième saison pour cette Mayennaise qui s'est lancée en 2019. Elle accueille beaucoup de cyclotouristes qui parcourent le halage. Comme Sandrine, une Calvadosienne qui est partie de Flers pour rejoindre Angers avec deux amies et qui a passé la nuit à l'écluse du Port : "c'est insolite comme hébergement. C'est très sympathique le long du halage. Nous avons seize kilomètres depuis Mayenne sur le halage et là, nous avons dormi dans une maison éclusière, c'est super."

De la clientèle toute l'année

Sur le fronton de cette maison éclusière, on peut y lire : "n°9, Écluse du Port, 1858". Une petite maison en granit, restaurée par les services du Département en 2018/2019 avec deux chambres et jusqu'à sept personnes pour dormir. Laëtitia Chorin accueille des hôtes toute l'année : "il y a deux saisons différentes : printemps/été et puis automne/hiver. C'est agréable, nous n'avons pas le même type de clientèle, les motivations sont différentes. L'activité n'est pas la même mais cela permet de faire vivre les maisons éclusières."

A l'extérieur, une cabane fait office d'épicerie. Parfait pour Gilles. C'est l'heure de la pause café pour ce cyclotouriste : "c'est super d'avoir ça. C'est joliment aménagé. C'est beau entre Laval et Mayenne, je trouve cela super."

Les gîtes de Laëtitia Chorin sont ouverts toute l'année sauf au mois de novembre.

Une épicerie permet aux usagers du halage de faire une pause. © Radio France - Gildas Menguy

Les informations pour les appels à projet sont détaillés sur le site lamayenne.fr. Les candidats doivent déposer leur dossier complet avant le 5 septembre 2022.