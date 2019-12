La départementale 83 vers l'Alsace en proie aux bouchons depuis le début de la grève

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites impacte de nombreux secteurs dont celui des transports. L'une des conséquences concerne donc les routes, plus fréquentées, à commencer par la départementale 38 qui relie Belfort à l'Alsace.

Selon plusieurs riverains, le flux de voitures est plus important depuis le coup d'envoi de ce mouvement de grève.

Roppe, France

"En temps normal, il y a pas mal de bouchons, mais alors là, c'est pire que tout." Le constat est sans appel pour Maryline, commerçante à la sortie de Roppe. Elle est formelle, depuis le début du mouvement de grève qui touche notamment la SNCF, il y a plus d'automobiles qui passent devant sa boutique tous les jours. Elle n'est pas la seule riveraine de cette départementale 38 en direction de l'Alsace à avoir cette impression, notamment aux heures de pointe.

Un ralentissement inhabituel

Le maire de Roppe, Louis Heilmann, a lui-même constaté un "ralentissement" aux environs de 18h30, sans pour autant être à l'arrêt total. Dans sa commune, le flux moyen est de 13 000 véhicules chaque jour, et est en légère augmentation ces derniers temps selon lui. Un phénomène qui peut être également dû, selon lui, à d'autres facteurs, comme la période de fêtes qui attire plus de touristes dans le secteur. Quoiqu'il en soit, certains de ses administrés ont l'impression que la présence d'un feu tricolore dans le centre-ville accentue les bouchons. Au contraire selon Louis Heilmann, il permet plutôt "aux habitants de sortir en toute sécurité quand le trafic est dense dans les deux sens".

Entre 7h et 8h, et entre 17h et 18h30

Le matin et le soir, Linda, habitante de Lachapelle-sous-Rougemont, a tout le mal du monde à sortir de chez elle. "Depuis la grève, il y a beaucoup plus de circulation. En plus, les gens évitent le péage de Fontaine sur l'A36 donc c'est pire que d'habitude." Le gros des bouchons vient surtout d'Alsace en début de journée. Lors du rush du soir, c'est donc dans l'autre sens que les ralentissements se forment.