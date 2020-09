La départementale 907 bloquée par près de 400 manifestants à Sorgues

Pour la rentrée syndicale, près de 400 personnes se sont mobilisées entre Eurenco et la SEPR. Ils réclament des augmentations de salaires, des retraites plus dignes mais aussi le renforcement des services publics et la suppression de la réforme du chômage.

C'est la première grande manifestation syndicale depuis la crise sanitaire. A Paris les mobilisations ont rassemblé ce jeudi 17 septembre, plus de 10.000 personnes, 3.000 à Toulouse, un millier à Marseille... et près de 400 personnes à Sorgues. Pendant plus d'une heure trente, les grévistes - des salariés de la SEPR, d'Eurenco, de la SNCF, d'EDF, des soignants, des ATSEM et même des retraités - ont occupés la route départementale 907 entre le rond point de Sorgues et celui près de la SEPR.

En colère contre le gouvernement, ils dénoncent le non-ruissellement de la richesse, "les grands actionnaires ils s'en mettent toujours plus dans les poches et les ouvriers ne récupèrent que les miettes" raconte un manifestant. Un autre s'étonne du prix du chariot de course qui a fortement augmenté sans que le salaire n'ait suivi.

Les soignants mettent en avant l'augmentation de 183 € de leur salaire attribuée selon des critères discutables : "je suis dans le sanitaire, j'ai droit à cette augmentation, par contre les soignants dans le médico-social, qui font le même travail que nous, ils n'ont rien."

Les grévistes ne lâcheront pas comme Mathilde, archiviste itinérante qui est venue spécialement depuis la Drôme : "c'est très important d'être dans la rue, c'est très important de continuer de rêver".