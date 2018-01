Limoges, France

Un rapport parlementaire préconise d'infliger de fortes amendes aux consommateurs de cannabis .. au lieu de les poursuivre devant les tribunaux. Il sera remis ce mercredi au gouvernement et relance donc un débat récurrent. France Bleu Limousin a recueilli la réaction d'Olivier Teillier, chef de service de l'association nationale de prévention en addictologie du Limousin. Il était notre invité ce matin.

10 à 14 millions de fumeurs occasionnels de cannabis en France

Pour Olivier Teillier, ces propositions vont dans le bon sens en ce qui concerne les 10 à 14 millions de consommateurs occasionnels de cannabis. Selon lui, toutes proportions gardées, cette consommation ne pose pas un risque global en terme de santé. ce n'est pas une véritable problématique qui nécessite une prise en charge sociétale. "l'intérêt c'est que _ça va permettre d'éviter à la justice de traiter toute cette partie de la population qui, en gros, ne respecte pas les règles mais ne présente pas de danger immédiat à autrui. Hormis s'il y a conduite automobile_, qui constitue un cas particulier". Il différencie toutefois le cas des 1,4 millions de français qui, selon les estimations, fument régulièrement du cannabis. Cette population rencontre souvent des problématiques liées à sa consommation. Dans ces cas, il estime qu'il "faut passer par des mesures judiciaires pour arriver à récupérer cette population" et l'aider.

Pourquoi ne pas laisser une alternative ?

Remplacer les condamnations en justice par des amendes, risque de compliquer la tache des associations dans certains cas. Les plus accrocs seront plus difficiles à toucher reconnait l'addictologue. Olivier Teillier plaide donc pour une forme de mesure mixte : "proposer soit une amende, soit venir rencontrer des gens comme nous, spécialisés en addictologie, afin qu'on puisse réaliser un premier entretien d'orientation et de diagnostic".

La peur du gendarme a déjà disparu

Selon lui, les consommateurs de cannabis, même très occasionnels, n'ont plus peur des gendarmes depuis longtemps. "La France reste un pays où le cannabis est très fortement accepté". L'addictologue limousin rappelle tout de même que la législation prévoit actuellement des peines allant jusqu'à un an de prison et 3.750 euros d'amende pour les consommateurs, même si dans les faits les sanctions ne sont pas aussi sévères. Malgré tout, Olivier Teillier a l'impression que les sanctions sont plus nombreuses et plus sévères en Limousin, où le cannabis est moins banal que dans certaines grandes villes. "Chaque fois qu'on a une affaire ou une problématique cannabis qui apparaît, les condamnations sont en général un peu plus importantes que dans des grands centres urbains. _Dans les grandes villes, les services de justice préfèrent privilégier la lutte contre le trafic, plutôt que sur des simples consommateurs, alors qu'en Limousin, comme on a très peu de trafic, la justice a plus le temps de s'occuper des consommateurs._"

La dépénalisation ne remettra pas forcément en cause la sensibilisation faite par les associations

Olivier Teillier ne voit pas la dépénalisation comme une menace et une remise en cause du travail de sensibilisation assuré par les associations. "Au contraire, _si l'argent des contraventions est utilisé pour financer des structures comme la mienne et donc permettre de renforcer le rôle de prévention, ce sera bien plus bénéfique._" Enfin, en ce qui concerne la prise en charge, à ses yeux, ce n'est de toute façon ni avec une contravention, ni avec un passage au tribunal ,qu'une personne ayant un vrai problème d'addiction va changer son comportement. En résumé, les propositions de ce rapport pourraient selon lui renforcer les capacités de prévention.

Réécoutez l'interview d'Olivier Teillier, chef de service de l'association nationale de prévention en addictologie du Limousin