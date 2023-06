La dépouille d'un poilu originaire de Châtillon-sur-Loire retrouvée plus d'un siècle après sa mort

Il y a plus de 100 ans, le 21 juin 1915, le soldat Octave Méry tombait au combat pendant la bataille d'Artois, à peine un an après le début de la Première Guerre mondiale. Ses restes ont été retrouvés lors d'un chantier de construction, en 2020, près de Souchez dans le Pas-de-Calais. Après avoir formellement identifié ce soldat originaire de Châtillon-sur-Loire, l'Office national des combattants dans le Loiret cherche désormais sa famille, seule à pouvoir donner l'autorisation d'inhumer Octave Méry dans sa commune de naissance.

Déclaré tué à l'ennemi et mort pour la France au début des années 1920, Octave Joseph Méry faisait partie des quelque 250.000 poilus disparus de la Grande Guerre, jusqu'à cette découverte, il y a trois ans. "Il était entremêlé aux restes d'un autre soldat" explique Marine Meucci, l'archéo-anthropologue qui a étudié les ossements. Ont-ils été enterrés ensemble, dans une tombe provisoire, par leurs camarades, tombe qui aurait ensuite été perdue ? Ont-ils été ensevelis dans un trou d'obus ? Marine Meucci ne peut le dire avec certitude.

Octave Méry avait 31 ans lorsqu'il est mort au front

Spécialiste des ossements retrouvés de la Grande Guerre, Marine Meucci a pu confirmer l'identité d'Octave Méry grâce à sa plaque militaire, en bon état, et à ses ossements, ceux d'un homme d'un mètre 75 environ, d'une trentaine d'années, ce qui correspondant au registre matricule du soldat. Recruté à Montargis pour son service militaire, Octave Méry y est décrit comme un journalier agricole, au visage rond, aux yeux bruns et cheveux bruns. Il avait 31 ans lors de sa mort au front.

Photographie de la plaque militaire retrouvée avec les ossements © Radio France - Camille Huppenoire

La cause du décès pourrait être une bille de shrapnel. "Il avait un traumatisme osseux au niveau du fémur" note Marine Meucci. "Un orifice d'entrée (...) avec une fracture péri-mortem, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au moment de la mort. On ne peut pas en être sûr, mais il y a quand même une forte possibilité qu'il soit mort de ça." Pour ramener la dépouille d'Octave Méry dans le Loiret et l'inhumer à Châtillon-sur-Loire lors d'une cérémonie, l'Office national des combattants doit obtenir l'accord de la famille. Mais Octave Méry, bien que marié deux fois, n'a pas eu d'enfant. Les recherches se font donc du côté d'éventuels frères, sœurs, cousins, qui auraient eu, eux, une descendance, encore en vie aujourd'hui et pouvant décider du sort de la dépouille.