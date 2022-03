La députée de Seine-Maritime Stéphanie Kerbarh de retour de Pologne avec 23 réfugiés ukrainiens

"Je suis émue de voir qu'on a réussi, et de les savoir en sécurité", souffle Stéphanie Kerbarh, députée de Fécamp en Seine-Maritime. Vendredi matin elle a embarqué à bord d'un car prêté par l'entreprise normande Hangard, direction la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. L'opération a été organisée par l'association sociale et culturelle de la région d’Yvetot, dont deux membres ont fait le voyage Stéphane Salzmann et son ami Geoffroy Sery. Après plus de trois jours de voyage, ils sont arrivés ce lundi midi à Yvetot, transportant 23 réfugiés ukrainiens. Tous ont été pris en charge par des familles de la région.

De l'impatience, des larmes de soulagement et un pincement au cœur au moment de se séparer. Vers 13 heures ce lundi, 23 réfugiés ukrainiens sont arrivés sur le parking de l'entreprise Hangard d'Yvetot, où les attendaient 13 familles d'accueil. Au moment de descendre, les visages étaient fatigués, quelques sourires timides témoignaient du soulagement d'être enfin arrivés.

Anna est descendue dans les premiers, avec son chien en laisse. Sa belle-famille l'attendait avec impatience, un bouquet de fleurs dans les mains. "Je suis très heureuse d'être ici, assure-t-elle avec un large sourire. Je remercie les pays d'Europe qui nous accueillent et surtout la France". Elle va maintenant rejoindre sa fille et ses petits-enfants à Octeville.

D'autres sont un peu perdus, certains comme Alexander ne parlent ni Français, ni Anglais. Le garçon de 17 ans est parti seul d'Ukraine. "Un garçon de 17 ans, tout seul, soupire Sophie, émue aux larmes. Mon cœur de maman est forcément touché". Elle va l'accueillir chez elle, avec ses trois enfants, tous adolescents. Stéphanie Kerbarh, assure de son côté que le rectorat s'était engagé à scolariser la demi-douzaine d'enfants arrivés ce lundi à Yvetot.