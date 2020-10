La députée Annie Chapelier testée positive au Covid-19

"J’ai été testée positive au Covid-19" ce sont les mots d'Annie Chapelier la député du Gard de la majorité sur sa page Facebook. Elle explique "avoir prévenu toutes les personnes avec lesquelles j’ai pu être en contact ces derniers jours et avoir " et avoir "annulé tous mes rendez-vous et mes déplacements à Paris et en circonscription et ce jusqu’au 25 octobre".

Pas de précisions sur son état de santé

La députée ne donne pas de précisions sur son état de santé, elle ne précise pas non plus si elle a des symptômes. "Jusqu’à ma guérison, je resterai en isolement comme le prévoit le protocole sanitaire et continuerai à travailler, de chez moi, sur les dossiers en cours" conclue-t-elle.