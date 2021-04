La députée de Moselle Hélène Zannier défend une loi pour le droit "à une aide médicalisée active à mourir"

Une proposition de loi, rédigée par le député Olivier Falorni, du groupe Libertés et Territoires, est débattue jeudi à l'Assemblée nationale, pour ouvrir le droit à une "assistance médicalisée active à mourir". Hélène Zannier, députée LREM de Moselle, et membre de la commission des affaires sociales, qui a adopté le texte, était l'invitée de France Bleu Lorraine ce jeudi.

J'ai essayé de me projeter personnellement"

Elle réfute le terme de "suicide assisté". Pour elle, l'assistance médicalisée active à mourir doit être une posssibilité de plus pour la fin de vie, en plus des soins palliatifs, de l'arrêt des traitements, et de la sédation profonde autorisés aujourd'hui dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti : "Je me suis interrogée, depuis trois ans, et j'ai essayé de me projeter personnellement. On peut avoir des jours et des jours de souffrance avant que nos organes ne cessent de fonctionner. Je n'ai pas envie d'une mort comme ça, je n'aurais pas envie d'imposer cela à ma famille."

Concrètement, un médecin pourrait prodiguer une injection létale. Mais avant ça, "si la personne est consciente et qu'elle peut faire cette demande, elle la fait d'abord à son médecin traitant, ensuite trois médecins, dont un spécialisé dans la pathologie, vont vérifier que la situation est bien irrémédiable, qu'on est bien en impasse thérapeutique, et qu'on est à un stade avancé de la maladie, détaille Hélène Zannier. Ces trois médecins remettent un rapport et revoient ensuite le patient pour lui rappeler toutes les autres possibilités qu'il a. Et ensuite, une fois l'aide médicalisée effectuée, il y a une commission de contrôle." Une procédure encore plus encadrée dans le cadre de directrices anticipées.

Une loi qui a peu de chance d'être votée ce jeudi

Déposé lors d'une niche parlementaire - une journée par mois dédiée au parti d'opposition au Parlement -, le texte doit être voté avant la fin de la journée. Or 3000 amendements ont été déposés par des députés - certains députés en ont déposé 400 à eux tout seuls - ce qui rend quasiment improbable son adoption.