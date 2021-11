La députée du Vaucluse Souad Zitouni soutient des pères qui marchent pour favoriser la garde alternée

Une dizaine de pères marchent pour que la garde alternée devienne un principe de base pour les enfants de parents séparés. Ils sont partis le 10 novembre de Marseille et arriveront à Paris le 17 décembre. La députée du Vaucluse Souad Zitouni les soutient et les a rencontrés ce vendredi à Velleron.

En France, sur 4 millions d'enfants de parents séparés, seulement 12 % d'entre eux sont en garde alternée. Une dizaine de pères parcourent plus de 800 kilomètres pour réclamer que la garde alternée devienne un principe de base dans la loi. ''Mais pas de l'imposer. Seulement que les juges étudient cette organisation en priorité lorsque tous les critères sont réunis pour le bienfait de l'enfant" explique Rémy Martineau, co-organisateur de la Marche des Pères.

Ces parents sont partis de Marseille le 10 novembre et arriveront à l'Assemblée Nationale à Paris le 17 décembre. La députée La République En Marche du Vaucluse Souad Zitouni les a rencontrés lors de leur escale à Velleron ce vendredi matin. Elle soutient le mouvement : "Quand on voit son enfant 2 week-end par mois c'est très peu pour la construction des enfants." Le but pour Rémy Martineau est "de faire évoluer le Code Civil et la loi." Souad Zitouni veut que ce soit inscrit dans la loi : "on parle beaucoup d'égalité homme-femme. Pourquoi pas l'égalité dans la relation avec les papas pour montrer qu'ils sont autant capables que les mamans !"

"Il faut laisser les parents la chance de pouvoir demander la garde alternée" - Souad Zitouni, députée LREM du Vaucluse

La députée du Vaucluse Souad Zitouni est aussi avocate. Elle défend parfois des parents qui se disputent la garde de leurs enfants : "Il y a des papas qui veulent plus s'investir et qui doivent se battre deux fois plus sans forcément avoir gain de cause." Elle veut donc que la garde alternée soit plus fréquente en France : "Je pense qu'il faut laisser la possibilité de le mettre en place et de voir si ça fonctionne."

D'autres revendications

Les pères pointent du doigt aussi la non représentation d'enfants. "Ce que l'on souhaite c'est que la loi qui existe déjà soit appliquée" raconte Rémy Martineau. Il fait référence à la loi qui dit qu'un parent qui refuse de "représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende." Pour lui, dans la plupart des cas de non représentation d'enfant, "il n'y a aucun suivi derrière."

Autre revendication : les pères marchent pour que des mesures soient mises en place contre l'éloignement géographique volontaire. C'est à dire de sanctionner le parent qui part loin de l'autre parent dont il est séparé parce que c'est l'enfant qui en paye les frais. Ils ont aussi une pétition en ligne sur leur site internet qui reprend toutes leurs revendications.